HABER

Polis ve askerlerin kaldığı çadır kentte korkutan yangın!

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 22:27 | Son Güncelleme 5 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerinin kaldığı çadır kentte yangın çıktı. 5 çadır kullanılamaz hale gelirken, Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar olay yerinde incelemede bulundu.

Polis ve askerlerin kaldığı çadır kentte korkutan yangın!

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçesinde terör operasyonlarında Nusaybin halkının huzurunu sağlamak için bölgeye geçici görevle giden özel harekat polisleri ve askerlerin kaldığı çadır kentte yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıkan ve ilk müdahaleyi TOMA’ların yaptığı yangın Mardin Büyükşehir İtfaiye Müdürü Erkan Irmak koordinatörlüğündeki itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 5 çadır kullanılamaz hale geldi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kaldığı çadır kentte, elektrik tesisatından çıkan yangına, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından herhangi bir sıkıntı olmadan müdahale edildiği belirtildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

İHA

Sıfır noktasında hareketlilik! Füzeler Afrin'e kilitlendi
Büyük operasyon başlıyor! 30 ayrı bölge belirlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde dikkat çeken fotoğraf!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
polis yangın mardin Nusaybin asker Emniyet

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dilek Özçelik'in babasından sitem: Şimdiye kadar neredeydiler

Dilek Özçelik'in babasından sitem: Şimdiye kadar neredeydiler

Rus uzmanlar: Erdoğan'ın sabrı taşıyor

Rus uzmanlar: Erdoğan'ın sabrı taşıyor

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme!

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Mafya babasının oğlu gözaltına alındı!

Mafya babasının oğlu gözaltına alındı!

Sıfır noktasında hareketlilik! Füzeler Afrin'e kilitlendi

Sıfır noktasında hareketlilik! Füzeler Afrin'e kilitlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.