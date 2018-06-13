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Polis ve bekçinin hırsız kovalamacası kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 17:43 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, bekçilerin ve polis ekiplerinin bir hırsızlık şüphelisini kovaladığı anlar, bölgedeki bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ve bekçinin hırsız kovalamacası kamerada

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, bekçilerin ve polis ekiplerinin bir hırsızlık şüphelisini kovaladığı anlar, bölgedeki bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Cennetoğlu Mahallesi 5695 Sokak'ta meydana geldi. Devriye gezen asayiş ekipleri, mahallede hırsızlık olayına karışan bir kişinin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, izini buldukları ve 'dur' uyarısı yapılmasına rağmen motosikletle kaçmaya başlayan şüpheliyi kovalamaya başladı. Şüpheli, 5695 Sokak'ta dengesini kaybedip motosikletiyle yere savruldu ve koşarak kaçmaya başladı. Motosiklet, yere düştükten sonra polis otosunun önünü kapatıp hareket etmesine engel olunca, içerideki bekçi de araçtan inip şüpheliyi kovalamaya başladı. Hırsızlık şüphelisi, bir süre sonra kıskıvrak yakalanıp polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Polis ve bekçinin hırsız kovalamacası kameradaPolis ve bekçinin hırsız kovalamacası kamerada

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