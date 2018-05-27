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Polis ve jandarma kaçakçılara göz açtırmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 11:59 | Son Güncelleme

Son iki yılda sigara ve akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen 43 bin 625 operasyonda, yaklaşık 195 milyon paket sigara ve 11 milyon litre akaryakıt ele geçirildi

ORHAN ONUR GEMİCİ/SERTAÇ BULUR - Polis ve jandarma birimlerince, son iki yılda sigara ve akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen toplam 43 bin 625 operasyonda, yaklaşık 195 milyon paket sigara ve 11 milyon litre akaryakıt ele geçirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda, kaçakçılara yönelik yılbaşından bu yana düzenlenen 7 bin 365 operasyonda, 12 milyon 94 bin 914 paket sigara ve 1 milyon 617 bin 372 litre akaryakıt ele geçirildi. Faaliyetlerde, 10 bin 198 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 246'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet ve jandarma birimlerince geçen yıl düzenlenen 20 bin 589 operasyonda, 62 milyon 877 bin 384 paket sigara ile 4 milyon 685 bin 372 litre akaryakıta el koyuldu, aramalar sırasında yakalanan 27 bin 703 kişiden 709'u cezaevine gönderildi.

Polis ve jandarmanın 2016'da kaçakçılara yönelik yaptığı 15 bin 671 operasyonda, 130 milyon 618 bin 45 paket sigara ve 4 milyon 522 bin 801 litre akaryakıt ele geçirilirken, operasyonlarda gözaltına alınan 22 bin 344 zanlıdan 610'u tutuklandı.

Böylece, son iki yılda sigara ve akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen toplam 43 bin 625 operasyonda, yaklaşık 195 milyon paket sigara ve 11 milyon 617 bin litre akaryakıta el konuldu.

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