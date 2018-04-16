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Polis yeleği giyen engelli öğrenciler devriye gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 18:46 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören engelli öğrenciler, Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polis memurlarıyla devriyeye gezip, Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören engelli öğrenciler, Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polis memurlarıyla devriyeye gezip, Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Erbaa Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören engelli öğrenciler, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki polis memurlarını ziyaret etti. Öğrenciler, daha sonra polis şapkası takıp, polis yelekleri giyerek, ekip otolarıyla kentte devriye gezdi. Polis memurlarıyla cadde ve sokaklarda yürüyen öğrenciler, telsizden GBT sorgulaması yaptı. Uygulama sonrası polis memurları tarafından emniyet müdürlüğü önünde, engelli çocuklara, üst aramasının nasıl yapıldığı gösterildi. Şüpheli rolündeki polis memuruna kelepçe takan çocuklara, öğretmenleri "İnsan hakları da var, yumuşak davranın çocuklar" diye seslendi. Uygulama sırasında çocuklar büyük sevinç yaşadı. 'ÖĞRENCİLERİMİZ POLİS VE ASKERE ÇOK DÜŞKÜN' Çocukların mutluluklarının gözlerinden okunduğunu kaydeden zihinsel engelliler öğretmeni İsmail Aksu, "Öncelikle polis merkezini tanıdılar. Kontrol merkezinde polis ağabeylerinin neler yaptığını gördüler. Daha sonra ekip araçlarıyla ilçe merkezine çıktık. İlçe merkezinde devriye gezdik. Araçlardan inerek kimlik kontrolü yaptık. Öğrencilerimiz polis ve askere karşı çok düşkünler. Çok seviyorlar, polis ve asker olmayı. Çok mutlu oldular. Polis elbiselerini giyip, sokakta gezerken, mutlulukları gözlerinden okunuyordu” dedi. Çocuklar ise polis olmak istediklerini dile getirdi.

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