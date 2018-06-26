Aydın'ın Efeler ilçesinde polise ateş açan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında iki yıl kesinleşmiş hapis kararı nedeniyle yakalama emri bulunan ve gasp, silahlı yağma gibi suçların şüphelisi olarak aranan Şerafettin Yalçınkaya'nın (44) kullandığı otomobili takibe aldı.

Polisleri fark eden Yalçınkaya, Ata Mahallesi'nde araçtan inip yaya olarak kaçmaya başladı. Polisin "dur" ihtarına uymayan ve polislere ateş açan Yalçınkaya, çıkan çatışmada yaralandı.

Yalçınkaya, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

