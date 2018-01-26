Polise ateş açtılar, ortalık savaş alanına döndü!

Peşlerindeki polisi atlatmak isteyen şüpheliler, kısa bir süre sonra, tekrar Dolapdere yönüne yöneldi. Takviye ekipleri atlatan otomobil sürücüsü, Dolapdere'de manevra yaparak yeniden Piyalepaşa Bulvarı'na doğru ilerlemeye başladı. Polisler tarafından sıkıştırılan şüpheliler, bu kez, tabancayla ateş etmeye başladı. Polisin de karşılık vermesi üzerine hızlanan şüpheliler, Piyalepaşa Bulvarı girişinde trafik polislerince kurulan barikata takıldı. Otomobil sürücüsü, barikattan kurtulmak için seyir halindeki iki araca çarptıktan sonra İstiklal Mahallesi Mertek Sokak'a yöneldi.

3 KARDEŞ, ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Burada da iki otomobile çarpan sürücü, daha fazla ilerleyemeyince sokak başında otomobili durdurdu. Kardeş oldukları öğrenilen şüphelilerden ikisi yanlarındaki çocukla birlikte Arapzade Dergahı Sokak'tan yukarı kaçmaya çalışırken, diğer şüpheli de Piyalepaşa Bulvarı'na doğru kaçtı. Yaya olarak devam eden kovalamacada, cezaevinden iki gün önce çıktığı öğrenilen Turgay T. ve kardeşi A. T., trafik polisleri tarafından yakalandı. Yanlarındaki çocuğun Turgay T.'nin oğlu olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Piyalepaşa Bulvarı'na doğru kaçarak izini kaybettirmeye çalışan diğer kardeş E. T. ise plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Bir süre yerde yatan E. T., olay yerine gelen ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. E. T., burada yapılan tedavinin ardından gözaltına alındı.