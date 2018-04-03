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Polise çarpıp kaçan FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 14:19 | Son Güncelleme

Kayseri'de yakalanmamak için polise çarpıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedilen ve Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi iş adamı adliyeye gönderildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında aranan, yakalanmamak için polise çarpıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedilen ve Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de sahte kimlikle yakalanan iş adamı adliyeye sevk edildi.

Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY üyeliği suçundan hakkında gözaltı kararı verilen ve Edirne'nin Keşan ilçesindeki Meriç Nehri civarında Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan İsmail Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye gönderildi.

Zanlının hastaneye getirilişi sırasında pantolonunun düştüğü görüldü.

İsmail Ç, 2 Mart'ta Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerinin önünde kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen polislerden birine otomobiliyle çarparak kaçmış, polisin yaralandığı olay anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

İsmail Ç'nin aynı suçtan aranan kardeşi Osman Ç'nin yurt dışına kaçtığı, Bosna Hersek'te bulunduğu bilgisine ulaşılmıştı.

Yakalandığında, üzerinde "Arif Ali N." adına düzenlenmiş sahte kimlik ve yüklü miktarda para bulunan, örgüt içinde "Sadık" kod adını kullanan İsmail Ç'nin, avukatlardan sorumlu örgütün sözde imamlarından olduğu ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret ettiği öne sürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY iş adamı polis Yunanistan

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