HABER

Polise dehşeti yaşatan FETÖ'cünün pantolonu düştü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 14:36 | Son Güncelleme

Kayseri’de mahkemece yakalama kararı bulunan ve 20 gün önce polis memurunun 'dur' ihtarına uymayarak bir polisi, aracı ile sürükleyip yaralayan, ardından polisin başarılı operasyonuyla Yunanistan’a 100 metre kala sınırda sahte kimlik ve 10 bin Euro ile kıskıvrak yakalanan FETÖ şüphelisi iş adamı adliyeye sevk edildi. Şüphelinin polis ekiplerince hastaneye getirildiği sırada pantolonunun düştüğü anlar kameralara yansıdı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yakalama kararı bulunan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde Esta Çelik isimli fabrikanın sahibi İsmail Çelik’in yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. 2 Mart günü şüphelinin OSB’deki işyerinin önünde olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüpheli İsmail Ç.’ye 'dur' ihtarında bulundu. Bir polis memuru aracına binerek kaçmak isteyen İsmail Ç.’yi durdurmaya çalıştı, ancak şüpheli aracıyla hızla uzaklaştı. Bu sırada polis ekibinin aracın ön kaputunda 50 metre asılı vaziyette gittiği ve başka bir araca çarparak yaralandığı görüntüler, güvenlik kameralarına yansıdı.

pan2

Bu olaydan sonra şüpheli İsmail Ç., 22 Mart günü Edirne ili Keşan ilçesi Meriç Nehri civarında kaçak yollarla Yunanistan’a geçmek isterken, sınıra 100 metre kala, üzerinde Arif Ali N. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve 10 bin Euro para ile birlikte polis ekiplerince yakalandı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüpheli İsmail Ç. hakkında FETÖ üyeliği ve polisi yaralama suçlarından 9 gün sorgusu sürdü.

HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN PANTALONU DÜŞTÜ

Sorgusunun ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplik’te sağlık kontrolünden geçirildi. Hastaneye getirildiği sırada pantolonun düştüğü kameralara yansırken, şüpheli kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Polisi sürüklerken vicdanınız sızlamadı mı? Pişman mısınız?" sorularına sessiz kaldı. Şüpheli İsmail Ç., doktor raporunun ardından adliyeye sevk edildi.

pan3

KOD ADI: SADIK!

Öte yandan, KHK ile kapatılan AHUDER yapılanmasında FETÖ üyesi itirafçı avukat M.A., 28 Nisan 2017’de mahkemede savunmalarında 2012 yılında Sadık isimli bir hoca ile tanıştıklarını, 2013’ten sonra oturma imamı olarak geldiğini ve gerçek isminin ise daha sonra İsmail Ç. olduğunu öğrendiğini söyledi. Sadık kod adlı İsmail Ç.’nin by lock programını indirdiğini, Amerika’ya gittiklerinde İsmail Ç.'nin terör elebaşı Fetullah Gülen’den dua istediğini mahkemede anlattı.

Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı!Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı!
İstanbul'da 'Sülün Osman' vakası!İstanbul'da 'Sülün Osman' vakası!
Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri FETÖ Emniyet

En Çok Okunan Haberler

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İlginizi Çekebilir

Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı

Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da büyük yangın!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da büyük yangın!

İstanbul'u bezdirmişlerdi! 'Hacısüleymanoğulları' çetesi adliyede!

İstanbul'u bezdirmişlerdi! 'Hacısüleymanoğulları' çetesi adliyede!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Muğla açıklarında tekne battı ihbarı! Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi

Muğla açıklarında tekne battı ihbarı! Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rusya Lideri Putin'in uçağı Ankara'ya iniş yaptı

Rusya Lideri Putin'in uçağı Ankara'ya iniş yaptı

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 132 bin 222 kişiyi nasıl kandırdı?

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 132 bin 222 kişiyi nasıl kandırdı?

Terör örgütünün sözde adalet komisyoncularına büyük şok! Yakalandılar!

Terör örgütünün sözde adalet komisyoncularına büyük şok! Yakalandılar!

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Ankara'da kritik zirve! Genelkurmay Başkanı Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

Ankara'da kritik zirve! Genelkurmay Başkanı Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.