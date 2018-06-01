HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

POLİSE KÜFÜR EDEREK KAÇAN TAKSİCİYE ADLİ İŞLEM BAŞLATILARAK PARA CEZASI KESİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 14:33 | Son Güncelleme

  Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Şişli'de arızalı aracın arkasında oluşan trafiği açmak için çalışan polise küfür ve hakaret ederek olay yerinden kaçan taksiciye 470 lira para ceza kesilerek adli işlem başlatıldı.  Olay, Şişli Merkez Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi'nde 31 Mart 2018'de meydana geldi.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
Şişli'de arızalı aracın arkasında oluşan trafiği açmak için çalışan polise küfür ve hakaret ederek olay yerinden kaçan taksiciye 470 lira para ceza kesilerek adli işlem başlatıldı.
Olay, Şişli Merkez Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi'nde 31 Mart 2018'de meydana geldi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre,
Aytekin Kotil Caddesi'nde bir otomobilin arızalı olduğu ve trafiği engellediği ihbarı üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'nde çekicide görevli polis memuru U.S.T. olay yerine gitti. 34 TFP 94 plakalı taksi sürücüsü Ebubekir Vermez araçları yönlendiren polis ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine polis memuru, taksicinin evraklarını kontrol etmek istedi. Evrakları vermeyen taksici polis memuruna hakaret ve küfür ederek olay yerinden kaçtı.

TAKSİCİYE ADLİ İŞLEM YAPILARAK PARA CEZASI VERİLDİ
Polis ekipleri tarafından aynı gün Şişli'de bir AVM'nin girişinde yakalanan Vermez'e 'Görevli memura mukavemet', 'Görevi yaptırmamak için direnme- tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan taksici Ebubekir Vermez'e trafik polisinin 'uyarı ve işaretlerine uymamak' ile 'Görevliye evraklarını vermemek' suçlarından toplam 470 lira trafik cezası kesildi.

Görüntü Dökümü
--------
Cep telefonu görüntüsü
-Takisici ile polisin bağırışması
-Vatandaşların polisi ve taksiciyi engellemesi
-Taksicinin gidişi
-Genel ve detaylar

PARTNERUygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...Uygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...
Son dakika! Bursa'da Türk Telekom binasında silah sesleriSon dakika! Bursa'da Türk Telekom binasında silah sesleri
Başkan Kocadon: Dünyada yankılanan Bodrum ruhunu hep yaşatacağızBaşkan Kocadon: Dünyada yankılanan Bodrum ruhunu hep yaşatacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri

Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri

İşte Emre Çolak'ın yeni takımı

İşte Emre Çolak'ın yeni takımı

Bunun adı vahşet! Dayak yiyen mankeni selfie kurtardı

Bunun adı vahşet! Dayak yiyen mankeni selfie kurtardı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Melih Gökçek'e tazminat şoku

Melih Gökçek'e tazminat şoku

Şık Tasarımlı Tesettür Abiye Seçenekleri

Şık Tasarımlı Tesettür Abiye Seçenekleri

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Son dakika! Bursa'da Türk Telekom binasında silah sesleri! Yaralılar var

Son dakika! Bursa'da Türk Telekom binasında silah sesleri! Yaralılar var

Yağız Can Konyalı kimdir? Hangi dizide oynuyor? Kaç yaşında?

Yağız Can Konyalı kimdir? Hangi dizide oynuyor? Kaç yaşında?

CHP Fetullah Gülen dosyalarını inceleyecek!

CHP Fetullah Gülen dosyalarını inceleyecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.