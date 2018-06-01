Polise küfür ederek kaçan taksiciye adli işlem başlatılarak para cezası kesildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ'de arızalı aracın arkasında oluşan trafiği açmak için çalışan polise küfür ve hakaret ederek olay yerinden kaçan taksiciye 470 lira para cezası kesilerek adli işlem başlatıldı. Olay, Şişli Merkez Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi'nde 31 Mart 2018'de meydana geldi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Aytekin Kotil Caddesi'nde bir otomobilin arızalı olduğu ve trafiği engellediği ihbarı üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'nde çekicide görevli polis memuru U.S.T. olay yerine gitti. 34 TFP 94 plakalı taksi sürücüsü Ebubekir Vermez, araçları yönlendiren polis ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine polis memuru, taksicinin evraklarını kontrol etmek istedi. Evrakları vermeyen taksici polis memuruna hakaret ve küfür ederek olay yerinden kaçtı. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. TAKSİCİYE ADLİ İŞLEM YAPILARAK PARA CEZASI VERİLDİ Polis ekipleri tarafından aynı gün Şişli'de bir AVM'nin girişinde yakalanan Vermez'e 'Görevli memura mukavemet', 'Görevi yaptırmamak için direnme- tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan taksici Ebubekir Vermez'e trafik polisinin 'uyarı ve işaretlerine uymamak' ile 'Görevliye evraklarını vermemek' suçlarından toplam 470 lira trafik cezası kesildi.

