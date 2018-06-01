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Polise küfür ve hakaret eden taksici yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 13:12 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa Meydanı'nda evraklarını kontrol etmek isteyen polise memuruna küfür ve hakaret eden taksiciye, adli işlem yapılarak 470 lira idari para cezası kesildi

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa Meydanı'nda evraklarını kontrol etmek isteyen polise küfür ve hakaret eden taksici yakalandı.

Alınan bilgiye göre, dün Gaziosmanpaşa'da bir polis memuru 34 TFP 94 plakalı taksi sürücüsü Ebubekir V'nin evraklarını kontrol etmek istedi.

Taksici Ebubekir V, polise evraklarını vermeyerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ebubekir V, polis memuruna küfür ve hakaret ederek olay yerinden ayrıldı.

Taksicinin yakalanması için çalışma başlatan polis, Ebubekir V'yi Şişli'deki bir alışveriş merkezinin önünde yakaladı.

Taksiciye, "polise mukavemet, hakaret, tehdit, görevini yapmasını engellemek" suçlarından adli işlem yapılarak 470 lira idari para cezası kesildi.

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Anahtar Kelimeler:
HAKARET polis taksici

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