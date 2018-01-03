Polise pompalı tüfekle ateş açıldı

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri savcılık izniyle uyuşturucu operasyonu için arama çalışmaları yaptığı sırada bir dükkanda bulunan Ümit U. (31) ve Okan U.(18) isimli kardeşler polisin arama kararına itiraz etti. Zanlılar dükkanda bulunan pompalı tüfek ve silahla polise ateş açtı. Açılan ateş sonucu polis memuru V.Ç. yaralandı. Polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi açmasının ardından zanlılar teslim oldu.
Yaralı polis olay yerine gelen ambulansla Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çeşitli suçlardan 10 ayrı kaydı olan Ümit U. ve kardeşi Okan U. ekipler tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda suç unsuru ele geçirdi.
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