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Polise pompalı tüfekle ateş açıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 23:23 | Son Güncelleme 3 saat önce

Bursa’da emniyet ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı polise ateş açtı. Olayda 1 polis memuru yaralanırken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Polise pompalı tüfekle ateş açıldı

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri savcılık izniyle uyuşturucu operasyonu için arama çalışmaları yaptığı sırada bir dükkanda bulunan Ümit U. (31) ve Okan U.(18) isimli kardeşler polisin arama kararına itiraz etti. Zanlılar dükkanda bulunan pompalı tüfek ve silahla polise ateş açtı. Açılan ateş sonucu polis memuru V.Ç. yaralandı. Polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi açmasının ardından zanlılar teslim oldu.

Yaralı polis olay yerine gelen ambulansla Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çeşitli suçlardan 10 ayrı kaydı olan Ümit U. ve kardeşi Okan U. ekipler tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda suç unsuru ele geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
polis Bursa silah tüfek

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
niye gözaltına alıyorsunuz ki öldürün gitsin, ülke pislikten kurtulsun
@kkubi45 ---Kabile devleti mi ki niye burası, alışmışsınız öldürün gitsin gitsin demeye.
@e458 ŞU ANDA MAALESEF KABİLE DEVLETİ GİBİ YÖNETİLİYORUZ...
polıse ve askerımıze kalkan eller kırılsın
@cefpolat Sayın bakan elleri kırılsın demedi ki. Sen de ''Ön Ayakları'' demek istedin galiba...
Teslim olan uyuşturucu sanıklarının ayakları sağlam mı hala?
@uyurgezer33 ---Alkışı aldınız.
Geçende güvercin hırsızı polise ateş açmış. Millet zannediyor silah sadece poliste var.
haber doğru ise 10 ayrı suçtan kaydı varmış. neden dışarıda? bir çok hırsızlık olaylarında da aynı haberler oluyor. adalet ? insanlar eve ne zaman hırsız çıkar endişesiyle yaşar oldu''''
romanlar..
Ne havaya ateş ediyonuz karşılık verin Abd gibi birkaçkişi inerse polisin gücünü görürler
kim devletime kurşun sıkıyorsa vatan hainidir bu şekilde yargılanmalıdır.
10 tane kaydı var bişey dilmiş 11 oldu söbe deyip bırakın nasıl olsa saklambaç oynuyoruz çocukları zehirlemek bedava
şimdı bu yakalananları mısafırmı edeceklar pıshanede şişlesinler kı yelteneneler yapmasın nedır yahu suçu olan cezasını çeksın yatsın ömür boyu
BU AKP IRSIZIN URSUZUN YANINDA ADAMIN IRSIZLIKTAN 40 50 TANA DOSYASI VAR DISARIDA İŞTE ADALETSIZLIK İŞTE KANUN???
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