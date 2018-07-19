HABER

Polise yakalanmamak için düzenek kurmuşlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 12:20 | Son Güncelleme

Eskişehir'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda özel düzenekle açılan odada gümrük kaçağı 820 paket sigara, güneş gözlükleri ve 71 kilogram tütün ele geçirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, bir iş yerinin özel düzenekle açılan odasında gümrük kaçağı 820 paket sigara, güneş gözlükleri ve 71 kilogram tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, özel bir düzenek yardımıyla açılan odada gümrük kaçağı 820 paket sarılmış sigara, 51 güneş gözlüğü, 71 kilogram tütün, 4 sigara sarma makinesi ile 117 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.K'nin (55) emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

PARTNERDİKKAT! Bu yiyecekler ölümünüze neden olabilirDİKKAT! Bu yiyecekler ölümünüze neden olabilir
Türkiye'nin ilk 'Millet Bahçesi' Sivas'ta açılıyor Türkiye'nin ilk 'Millet Bahçesi' Sivas'ta açılıyor
Metro istasyonunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldıMetro istasyonunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Kaçakçılık

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suşehri'nde zehirlenme şüphesiyle hastaneye gelenlerin sayısı 750'ye ulaştı

Suşehri'nde zehirlenme şüphesiyle hastaneye gelenlerin sayısı 750'ye ulaştı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni gelişme! GPS cihazları imha edilmiş

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni gelişme! GPS cihazları imha edilmiş

Türkiye'nin ilk 'Millet Bahçesi' Sivas'ta açılıyor

Türkiye'nin ilk 'Millet Bahçesi' Sivas'ta açılıyor

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

Dövizle askerlik kaldırılıyor mu? Dövizle askerlikte güncen son durum...

Dövizle askerlik kaldırılıyor mu? Dövizle askerlikte güncen son durum...

Bugüne kadar kaç FETÖ'cü hakkında işlem yapıldı? Kaç FETÖ üyesine dava açıldı?

Bugüne kadar kaç FETÖ'cü hakkında işlem yapıldı? Kaç FETÖ üyesine dava açıldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.