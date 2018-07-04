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Polisi şehit eden albay halka ateş etmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 21:17 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 sanıklı davaya, TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ı silahla öldürmeye kalkıştığı, Aslan'ın koruması Hasan Gülhan'ı da şehit ettiği belirtilen eski kurmay albay Erkan Öktem'in savunmasıyla devam edildi - Tutuksuz sanık Uğur Erdoğan: - "Zırhlı araçların bulunduğu kısımda albay Erkan Öktem'i safari kıyafetli halde, elinde MP-5 silahla gördüm. Burada (A nizamiyede) halka doğru hedef gözetmeksizin ateş ediyordu"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve müşteki kurumların avukatları ile darbe girişimi sırasında karargahta başından vurularak, yaralanan Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan ve Aslan'ın şehit edilen koruması Hasan Gülhan'ın aileleri katıldı.

İddianamede, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Daire Başkanı Turgut Aslan'ın başından vurularak, yaralanması olayından suçlandığını belirten eski kurmay albay Erkan Öktem, Aslan'ın vurulduğu belirtilen saatlerde olay yerinde olmadığı iddiasında bulundu.

Aslan ve Gülhan'ın rehin tutuldukları yerden çıkarılmalarına ilişkin kamera kayıtları ve fotoğraflara ilişkin beyanda bulunan sanık Öktem, "Kamera kayıtları değiştirildi. Bu fotoğraflar orijinal değildir. Fotoğraflar maniple edilmiştir." diye konuştu.

Öktem, Aslan ve Gülhan'a ateş ettiğine ilişkin tespiti kabul etmediğini belirtti.

Öktem, darbe girişimini bastırmak için sabah saatlerinde jandarma kışlasına gelen zırhlı polis araçlarından ateş edildiğini, Aslan'ın da zırhlı polis aracından yapılan ateş sonucu yaralanmış olabileceğini öne sürerek bu hususun araştırılmasını istedi.

Darbe girişiminin planlanmasından haberi olmadığını, darbe içerikli mesajları bağlı birliklere çekmediğini ve kimseye ateş etmediğini ileri süren Öktem, FETÖ üyesi de olmadığını ifade etti.

Öktem, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

- Şehit polisin fotoğrafına bakamadı

Öktem'in savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçildi.

Söz alan tutuksuz sanık Uğur Erdoğan, Öktem'in ifadelerinin doğruyu yansıtmadığını belirterek, "Zırhlı araçların bulunduğu kısımda albay Erkan Öktem'i safari kıyafetli halde, elinde MP-5 silahla gördüm. Burada (A nizamiyede) halka doğru hedef gözetmeksizin ateş ediyordu." diye konuştu.

TBMM avukatı Bilal Temel'in, Öktem tarafından vurulduğu tespit edilen şehit polis memuru Gülhan'ın vurulmuş haldeki fotoğrafını göstererek, "Bu fotoğraftaki kişiyi daha önce gördünüz mü? Vurulduğu yeri biliyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Kanlar içindeki Gülhan'ın fotoğrafına ilk önce bakmayan Öktem, mahkeme heyetinin uyarısından sonra baktığı fotoğraftaki Gülhan'ı olay günü görmediğini ileri sürdü.

Davanın görülmesine 9 Temmuz Pazartesi devam edilecek.

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