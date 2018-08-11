HABER

Polisi şehit eden teröristlerin öldürüldüğü, meslektaşlarına telsizden duyuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 13:53 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirerek özel harekât polisi Recep Emre Yılmaz'ı şehit eden, 8 özel harekât polisini de yaralayan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, polislerin arkadaşlarına telsizden yapılan anonsla duyuruldu.

Polisi şehit eden teröristlerin öldürüldüğü, meslektaşlarına telsizden duyuruldu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirerek özel harekât polisi Recep Emre Yılmaz'ı şehit eden, 8 özel harekât polisini de yaralayan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, polislerin arkadaşlarına telsizden yapılan anonsla duyuruldu.
Yüksekova'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çobanpınar köyü Meskan Tepe mevkisinden, 3 Ağustos'ta görevden dönen polisleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristler, yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada, 9 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Hakkari'ye sevk edildi. Tedaviye alınan yaralı polislerden Recep Emre Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
Yaralı polisler tedaviye alınırken, jandarma özel harekât ve polis özel harekât ekipleri, bölgeye ortak operasyon düzenleyerek kaçan teröristlerin peşine düştü. Yapılan teknik takip sonucunda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin Yüksekova'nın Onbaşılar köyü Çardaklı mevkisindeki bir mağarada gizlendikleri belirlendi. Bunun üzerine bölgeye operasyon yapıldı ve saldırının faili olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist öldürüldü.
Teröristlerin öldürüldüğü haberi, şehit ve yaralı polislerin meslektaşlarına telsiz anonsu ile duyruldu. Şehidin ve yaralı polislerin kanının yerde kalmadığı belirtilerek şu anons yapıldı:
"Sayın 3310'un anonsunu tekrar ediyorum. 3 Ağustos'ta hain patlama sonucu şehit olan, şehit edilen meslektaşımız Recep Emre Yılmaz adına yapılan operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Jandarma özel harekât ve polis özel harekât birimlerinin yapmış olduğu müşterek operasyon neticesinde yaralı olan meslektaşlarımızın ve şehit olan meslektaşlarıımızın kanı yerde kalmayıp, intikamları alınmıştır."

FOTOĞRAFLI

Polisi şehit eden teröristlerin öldürüldüğü, meslektaşlarına telsizden duyuruldu

PARTNERBudist rahip cinsiyet değiştirip kadın oldu!Budist rahip cinsiyet değiştirip kadın oldu!
Erdoğan’ın çağrısı üzerine altın ve döviz bozdurdularErdoğan’ın çağrısı üzerine altın ve döviz bozdurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok fazla ölüm haberi alabilirdik!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok fazla ölüm haberi alabilirdik!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

Nagehan Alçı açıkladı: 4 Kasım 2018 tarihinde yerel seçime gidiyoruz!

Nagehan Alçı açıkladı: 4 Kasım 2018 tarihinde yerel seçime gidiyoruz!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok fazla ölüm haberi alabilirdik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok fazla ölüm haberi alabilirdik!

Bursa, Antalya ve İzmir'de korkutan yangın!

Bursa, Antalya ve İzmir'de korkutan yangın!

Fatih Portakal hakkında dikkat çeken 'ABD' iddiası

Fatih Portakal hakkında dikkat çeken 'ABD' iddiası

En acı kutlama!

En acı kutlama!

Fox Haber Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt'un görevine son verildi

Fox Haber Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt'un görevine son verildi

Son dakika! İbrahim Kalın: ABD, Türkiye’yi tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya

Son dakika! İbrahim Kalın: ABD, Türkiye’yi tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.