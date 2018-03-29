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Polisi Şehit Kayan’ın mezarını temizledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 14:40 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Tut İlçesi Emniyet Amirliği Şehit Mahmut Kayan’ın mezarının bakımını yaptı.Tut İlçe Emniyet Amirliği Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Polis Memuru Mahmut Kayan’ın mezarının bakımını yaparak mezarı çiçek bahçesine çevirdi.İlçe Emniyet Amiri Yaşar Karaoğlan, 2012 yılında Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen polis memuru Mahmut Kayan’ın mezarının bakımını yaptıklarını ve şehidimizin mezarı başında Kura’n-ı Kerim okunduğunu aktardıb

Polisi Şehit Kayan’ın mezarını temizledi

Adıyaman’ın Tut İlçesi Emniyet Amirliği Şehit Mahmut Kayan’ın mezarının bakımını yaptı.
Tut İlçe Emniyet Amirliği Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Polis Memuru Mahmut Kayan’ın mezarının bakımını yaparak mezarı çiçek bahçesine çevirdi.
İlçe Emniyet Amiri Yaşar Karaoğlan, 2012 yılında Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen polis memuru Mahmut Kayan’ın mezarının bakımını yaptıklarını ve şehidimizin mezarı başında Kura’n-ı Kerim okunduğunu aktardıb

Polisi Şehit Kayan’ın mezarını temizledi

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