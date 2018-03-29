Polisi Şehit Kayan’ın mezarını temizledi

Adıyaman’ın Tut İlçesi Emniyet Amirliği Şehit Mahmut Kayan’ın mezarının bakımını yaptı.
Tut İlçe Emniyet Amirliği Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Polis Memuru Mahmut Kayan’ın mezarının bakımını yaparak mezarı çiçek bahçesine çevirdi.
İlçe Emniyet Amiri Yaşar Karaoğlan, 2012 yılında Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen polis memuru Mahmut Kayan’ın mezarının bakımını yaptıklarını ve şehidimizin mezarı başında Kura’n-ı Kerim okunduğunu aktardıb
Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı
Sevgililerden evli kadına iğrenç şantaj!
Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Kıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştı
Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var
Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir
Hafta sonu kimselere söz vermeyin: Tiangong-1 düşüyor!
Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
Dünyanın en yakışıklı suçlusu servete konuyor!
Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim dünyası bunu konuşuyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum