Polisin ‘Atatürk’ hassasiyeti alkışlandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, Atatürk portrelerini yere koyarak satan 2 Iraklı genci, sivil polis, "Bizde Atatürk yere koyulmaz" diyerek uyardı. Diyaloğa şahit olan vatandaşlar polisi alkışladı.

Bolu’nun en işlek Caddesi olan İzzet Baysal Caddesi’nde 2 Irak uyruklu genç, geçimlerini sağlamak için yere dizdikleri Atatürk portelerinin satışını yapıyordu. Bu sırada caddeden geçen Bolu Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde polis memurluğu yapan Ali Veysel portre satan iki gence rastladı. Sivil polis memuru, önce 2 Iraklı gence kimliğini göstererek polis olduğunu söyledi. Daha sonra sattıkları portredeki kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu. Gençler, Atatürk’ü tanımadıklarını söyleyince, polis memuru Ali Veysel, Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olduğunu anlatarak, “Atatürk bizde yerde durmaz. Yukarı kaldırın, yukarıda tutun. Atatürk’ü yere koymayın. Güzelce kaldırın yukarıda dursun. Biz zabıta değiliz. Satmana karışmıyoruz ama yere koymayacaksın” dedi. Iraklı gençler de polisin uyarısından sonra farkında olmadan böyle bir hata yaptıklarını ifade edip özür diledikten sonra portreleri bankın üzerine koyup satmaya devam etti. Bu sırada diyaloglara şahit olan vatandaşlar da polis memurunu alkışladı.

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