Polisin çabası dolandırıcıların oyununu bozdu

Dolandırıcıların telefonunu kapatmasına izin vermedikleri ve sürekli yönlendirdikleri eşinin durumundan şüphelenen H.A. da dolandırıcılar tarafından cep telefonundan aranıp, "Eşin şu an bize yardım ediyor, hesapların ele geçirilmiş." denilerek bankaya yönlendirildi.

Telefondakilere inanmayan D.A, daha sonra cep telefonundan da aynı kişilerce aranması, ailesi ve kendi kimlik bilgilerinin aktarılması üzerine ikna oldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, H.A (68) ve eşi D.A'nın (64) Keçiören'deki evlerini sabit telefondan arayıp kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, kadını "FETÖ hesaplarınızı ele geçirdi. Kimseye haber vermeden bankadaki paranı çek ve bize getir." diyerek kandırmaya çalıştı.

- Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı ve Keçiören İlçe Emniyet Müdürü'ne inanmadı

Bu sırada olaya tanık olan bir vatandaşın bilgi vermesi üzerine devreye giren asayişten sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı ve Keçiören İlçe Emniyet Müdürü, H.A'ya telefonla ulaşarak dolandırılmak üzere olduğunu söyledi, evinin önüne gönderilen resmi ekip dışında kimseyle konuşmamasını ve bankaya gitmemesini istedi.

Telefonla kendisini uyaran kişilerin gerçek polis olduğundan kuşku duyan H.A. telefonu kapattı.

Defalarca aramalarına rağmen H.A'ya ulaşamayan emniyet yetkilileri, telefonuna kısa mesaj çekerek, "Amca, ben il emniyet müdür yardımcısıyım. Sizi şu an dolandırıyorlar. Polis kimseden para veya altın istemez. Sakın kimseye bir şey vermeyin." ve "H. Bey, dolandırılıyor olma ihtimaliniz yüksek. Lütfen her neredeyseniz en yakın polis merkezine gidin veya gördüğünüz ilk resmi polis ile görüşün." şeklinde uyarılarda bulunsa da sonuç alamadı.

Olaydan haberdar olan Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın da devreye girerek talimat vermesi üzerine H.A'nın bir yakınına ulaşan polis ekipleri, çiftin hesaplarının bulunduğu banka şubesini tespit etti ve H.A'nın fotoğrafını ekiplere dağıttı.

Banka şubesinin önüne gelen Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hesaplarından parayı çekemeden çifte ulaşarak dolandırıcıların oyununu bozdu.

Polisin yoğun çabasıyla dolandırılmaktan son anda kurtulan H.A. ve D.A, ekiplere teşekkür etti.

