Polisin dikkati akü hırsızlarını yakalattı

MERSİN (AA) - Mersin'de polis ekiplerince akü hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki rutin kontroller esnasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta yaptıkları aramada otomobil aküleri bulan ekipler, M.E.D, H.E, F.P. ve H.A'yı gözaltına aldı.
Kentteki 7 araçtan benzer yöntemlerle akü çaldıkları belirlenen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan M.E.D. ile H.E. tutuklandı, diğer 2'si serbest bırakıldı.
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