Polisin dikkati yaşlı kadının dolandırılmasını önledi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kadın, telefonla arayan şüpheli tarafından dolandırılmaktan polisin dikkati sayesinde kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, kendisini telefonda polis olarak tanıtan zanlı, 68 yaşındaki H.T'ye, "Kimlik bilgileriniz FETÖ'nün eline geçmiş, bankada bulunan paranızı sahte belgelerle çekecekler, gidin hesabınızdaki paranızı kontrol altına alın." dedi.
Polis ekipleri, önlem amacıyla bulundukları banka şubesinde cep telefonuyla konuşarak işlem yapan kadının hareketlerinden şüphelendi.
Hesabındaki 8 bin avro ile 4 bin doları başka bir hesaba aktarmak üzere olan H.T. ile konuşan ekipler, kadını dolandırılmaktan kurtardı.
Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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