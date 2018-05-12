Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

Kaza, Çorum-Samsun karayolu 4'üncü kilometrede meydana geldi.

POLİSTEN KAÇARKEN BARİYERLERE ÇARPTI

İddiaya göre, Samsun yönünden Çorum istikametine giden Candan Al idaresindeki 19 AL 353 plakalı otomobil, bölge trafik önünde polisin 'Dur' ihtarına uymadı. Hızla uzaklaşan otomobil, bir süre sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Candan Al ve yanındaki arkadaşı Esra Yılmaz ağır yaralandı. İki yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Otomobil sürücüsü Candan Al, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polisin yaptığı incelemede, sürücünün alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine 2 yıl süre ile el konulduğu belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

