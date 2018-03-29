HABER

Polisin "dur" ihtarına uymayınca kazaya neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 13:01 | Son Güncelleme

Eskişehir'deki trafik kazasında 9 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polisten kaçan sürücünün neden olduğu trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği Atakan G. idaresindeki 48 E 6637 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin, "dur" ihtarına uymayıp olay yerinden kaçan Atakan G'nin kullandığı otomobil, Ömerağa Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde önce Samet Kılıç yönetimindeki 26 BB 603 plakalı araca ardından da Barış Garip idaresindeki 26 RU 112 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, şüpheli sürücü Atakan G. ile diğer araçlarda bulunan Yusuf Ayaz, Yasin Kılıç, Fatma Günaydın, Çiğdem Uğur, M. Bektaş Gürdal, Yaşar Uğur, Tuğba Uysal ve Hasan Muratoğlu, yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir'deki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan Atakan G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler!Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler!
Pizzaya tüküren kurye kameraya takıldı!Pizzaya tüküren kurye kameraya takıldı!
Bu sabah Beşiktaş!Bu sabah Beşiktaş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
9 yaralı Eskişehir trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme: 3 şirkete kayyum atandı

Son dakika! Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme: 3 şirkete kayyum atandı

Beşiktaş'ta 19 şehit mezarı keşfedildi

Beşiktaş'ta 19 şehit mezarı keşfedildi

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.