ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polisten kaçan sürücünün neden olduğu trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği Atakan G. idaresindeki 48 E 6637 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Polisin, "dur" ihtarına uymayıp olay yerinden kaçan Atakan G'nin kullandığı otomobil, Ömerağa Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde önce Samet Kılıç yönetimindeki 26 BB 603 plakalı araca ardından da Barış Garip idaresindeki 26 RU 112 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, şüpheli sürücü Atakan G. ile diğer araçlarda bulunan Yusuf Ayaz, Yasin Kılıç, Fatma Günaydın, Çiğdem Uğur, M. Bektaş Gürdal, Yaşar Uğur, Tuğba Uysal ve Hasan Muratoğlu, yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir'deki devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Gözaltına alınan Atakan G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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