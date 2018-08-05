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Polisin durdurduğu otomobilden 400 kiloluk dana çıkması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 12:43 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı, çalıntı olduğu belirlenen dana sahibine teslim edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerinin kontrol noktasında durdurduğu otomobilden çıkan yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki danayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Tariş uygulama noktasında görevli polis ekiplerinin dün sabaha karşı durdurduğu otomobilden 400 kilogram ağırlığında dana çıkması sonrası hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan sürücü B.Ç. ile otomobilde bulunan Y.Ç'nin Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece hırsızlık suçundan tutuklandı.

Polis ekiplerinin olay yerinden kimliğinin olmadığını beyan ettikten sonra kaçan "Sarı" lakaplı şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

Bu arada otomobilin arka yolcu koltuğu kısmına battaniye ile gizlenen dananın Bağyurdu Mahallesi'ndeki bir ahırdan çalındığı tespit belirlendi. Hayvan sahibine teslim edildi.

- Olay

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polisin kontrol noktasında durdurduğu, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin arka koltuk bölümünden battaniye altına gizlenmiş yaklaşık 400 kilogram ağırlığında dana çıkmış, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları için kimlikleri istenen şüphelilerden biri kaçmıştı.

Araçtakiler hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınmış, otomobildeki dana polis ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik uğraşıyla bulunduğu yerden çıkarılmıştı.

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Dana hırsızlık otomobil polis zanlı

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