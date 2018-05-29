Polisin durdurmak istediği araçtan ateş açıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te polisin "dur" ikazına uymayarak kaçan otomobildeki iki kişinin açtığı ateş sonucu bir vatandaş hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Merkez Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi 91 Sokak'ta motosikletle devriye gezen Yunus ekipleri, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 BSR 63 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi.
Polisin "dur" ikazı üzerine yavaşlayan şüpheliler, tabancayla ateş açtıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı. Bu sırada sokakta bulunan bir vatandaş hafif yaralandı.
Bölgede özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon başlatıldı. Zırhlı araçların da desteğiyle mahalleyi kuşatan polis ekipleri, bazı evlerde arama yaptı.
Şüphelilere ait araçta inceleme yapan polis, parmak izi örnekleri aldı.
Kaçan zanlıların yakalanması için operasyon sürüyor.
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