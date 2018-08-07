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Polisin ihtarına uymayan 3 hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 18:08 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, şüpheli 3 kişi, polisin ihtarına uymayıp kaçtı.

Polisin ihtarına uymayan 3 hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, şüpheli 3 kişi, polisin ihtarına uymayıp kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından, biri hakkında bölücü terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadriye Mahallesi'nde şüphelendikleri 3 kişiyi durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayan şüpheliler, koşarak kaçmaya başladı. Bu sırada, bir şüpheli üzerindeki tabancayı sokağa attı. Polis, Yeşildere Mahallesi'ndeki tarihi su kemeri yakınlarında, şüphelileri yakaladı. Yapılan çalışmada, üstlerinden kimlik çıkmayan şüphelilerin, bölücü terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Abdülkadir Y., 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mehmet Şirin Y. ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Vedat A. olduğu tespit edildi.
Şüphelileren adreslerinde arama yapan polis, terör örgütleriyle bağlantıları olup olmadığını araştırıyor.

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Polisin ihtarına uymayan 3 hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandıPolisin ihtarına uymayan 3 hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı

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