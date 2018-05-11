Polisin ölümüne sebep olan sürücünün yargılandığı dava

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde trafik akışını düzenleyen polis memuruna motosikletiyle çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, şehit polis memuru Sabri Emir'in eşi Özlem Emir ve taraf avukatları hazır bulundu. Hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık Burak D. ise duruşmaya katılmadı.

Hakim, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden gelen rapora göre, sanığın asli ve tam kusurlu olduğu, şehit polis memurunun ise kusuru bulunmadığını açıkladı.

Sanık avukatı, gelen raporu incelemesinin ardından beyanda bulunmak için ek süre talebinde bulundu.

Hakim, sanık avukatına talep ettiği sürenin verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

- Olay

Bayraklı ilçesinde Altınyol Melez Deltası mevkisinde Haziran 2016'da trafik akışını düzenleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Sabri Emir'e (32), güvenlik şeridinde ilerleyen Burak D'nin (23) kullandığı 35 DC 2039 plakalı motosiklet çarpmıştı. Hastaneye kaldırılan Emir, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Cumhuriyet Savcısı Nesli Sumru Tunç Emeklioğlu, sanık Burak D. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla 2 ila 6 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

Tutuklanan motosiklet sürücüsü Burak D, 6 ay tutuklu kaldıktan sonra 30 Aralık 2016'daki duruşmada tahliye edilmişti.

