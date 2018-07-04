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Polisin ölümüne sebep olan sürücünün yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 15:16 | Son Güncelleme

İzmir'de trafik akışını düzenleyen polis memuruna motosikletiyle çarparak ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde trafik akışını düzenleyen polis memuruna motosikletiyle çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, şehit polis memuru Sabri Emir'in eşi Özlem Emir ve taraf avukatları hazır bulundu. Hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık Burak D. ise duruşmaya katılmadı.

Katılan avukatı Mustafa Nevhan Ayyıldız, Adli Tıp Kurumundan gelen rapora ilişkin beyanları hatırlatarak sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Ufuk Mansuroğlu, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerinin uygulanması ihtimaline karşı yapacağı savunmaya ilişkin ek süre talebinde bulunarak, mahkeme hakkında görevsizlik kararı verilmesini talep etti.

Hakim, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi yönündeki talebin reddine, sanık avukatının talep ettiği ek süre isteminin kabulüne karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Bayraklı ilçesinde Altınyol Melez Deltası mevkisinde Haziran 2016'da trafik akışını düzenleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Sabri Emir'e (32), güvenlik şeridinde ilerleyen Burak D'nin (23) kullandığı 35 DC 2039 plakalı motosiklet çarpmıştı. Hastaneye kaldırılan Emir, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Cumhuriyet Savcısı Nesli Sumru Tunç Emeklioğlu, sanık Burak D. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla 2 ila 6 yıl hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

Tutuklanan motosiklet sürücüsü Burak D, 30 Aralık 2016'daki duruşmada tahliye edilmişti.

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