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POLİSLE KOMŞUSU OTOPARK YÜZÜNDEN KAVGA ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 22:08 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda, bir polis memuru, oturduğu sitede komşusuyla park yüzünden kavga etti.

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu'nda, bir polis memuru, oturduğu sitede komşusuyla park yüzünden kavga etti. Kavga sırasında boynundan yaralanan polis ambulansla hastaneye kaldırılırken. komşusu olay yerine gelen polislerce gözaltına alındı.
Olay, Sütlüce Damar Sokak'ta 20.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Haliç Polis Merkezi'nde görevli olduğu öğrenilen Mustafa adlı polis memuru, oturduğu sitenin park alanında, ismi henüz belirlenemeyen komşusuyla park yeri konusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından, polis memuruyla komşusu kavga etti. Kavga sırasında, Mustafa adlı polis memuru boynundan hafif şekilde yaralandı. Yaralı polisin telefonla meslektaşlarını aramasının ardından, silahlı saldırı olduğu zannıyla, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis memuru, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavga ettiği komşusu ise gözaltına alındı. Yaralı polis memurunun eşi, kavganın ardından sinir krizi geçirdi.

Görüntü Dökümü
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-(özel) Cep telefonu görüntüsü polisin eşinden detay görüntü
-Cep telefonu kavgaya karışan kişinin gözaltına alınması
-Cep telefonu görüntüsü yaralı polisten görüntü
-Ambulansın ve gözaltına alınan kişinin götürülmesi
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Evden detay görüntü
-Polis araçlarından detay görüntü

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