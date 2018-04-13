Polisler özel öğrencileri sevindirdi

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Bülbül, Özel Eğitim İş Uygulama ve Mesleki Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek öğrencileri yunus ekipleri ile buluşturdu. Yunus ekiplerinin motosikletine binip siren çalan öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

Polis Haftası kutlamaları çerçevesinde Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, yunus ve trafik ekiplerini de yanına alarak Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Bülbül ile birlikte öğrencileri eğitim gördükleri Özel Eğitim İş Uygulama ve Mesleki Eğitim Merkezi’nde ziyaret etti. Motosikletli yunus timlerinin okul bahçesine girmesi ile büyük bir mutluluk yaşayan engelli öğrenciler, polislerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Özel eğitim çocukları yunusları çok seviyor, ziyaret edelim demişsiniz. ‘Onlar bize kadar yorulmasın, biz onları size getirelim’ dedik. Sizlere yunus abilerinizi ve trafikçi abilerinizi getirdik” dedi.

Kuyu’nun “Bizden bir isteğiniz var mı?” sorusuna özel eğitimli öğrenciler, “Hız yapanlara ceza yazılmasını istiyoruz” diye yanıt verdi. Daha önce de özel eğitim gören gençlerle tanıştığını ve kendilerinin her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Emniyet Müdürü Kuyu, “Sizleri çok seviyoruz. Her türlü derdiniz ya da sıkıntınız olduğunda kapımız sizlere açık. Ama siz gelmeyin. Müdürlerinize, hocalarınıza iletin biz gelelim. Biz sizi yormayalım” dedi.

Okul Müdürü Ziya Babal, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Bülbül, yunus ve trafik ekiplerine yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür etti. Yunus timlerinin motosikletlerine binip siren çalan öğrenciler, hatıra fotoğrafı çektirdi.