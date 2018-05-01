Polisler Taksim Meydanı'nda güvercinlerle vakit geçirdi

Akın ÇELİKTAŞ - İSTANBUL DHA - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle polis, Taksim Meydanı ve meydana çıkan güzergahlar üzerinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Taksim ve çevresine çıkan yolların trafiğe kapatıldı. Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı. Meydandaki polislerden bazıları güvercinleri besledi. Bir polis eline aldığı güvencini uçururken fotoğraflandı.

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