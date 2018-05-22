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Polislerden öğrencilere güvenli internet ve akran baskısı semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 19:30 | Son Güncelleme

 SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 2018 yılı Nisan ve Mayıs ayı içerisinde toplam bin 714 öğrenciye güvenli internet ve akran baskısı konularında seminer verdi.

Polislerden öğrencilere güvenli internet ve akran baskısı semineri

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 2018 yılı Nisan ve Mayıs ayı içerisinde toplam bin 714 öğrenciye güvenli internet ve akran baskısı konularında seminer verdi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 2018 yılı Nisan ve Mayıs ayı içerisinde Samsun’un merkez ilçelerindeki 22 okuldaki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören toplam bin 714 öğrenciye polislik tanıtımı, güvenli internet ve akran baskısı gibi konularda seminer verdi. Faaliyetler kapsamında anaokullarında ve ilkokullarda trafik kuralları ve dikkat edilmesi gereken hususlar, şehir hayatında uyulması gereken kurallar, doğru davranışlar, ‘polis ne yapar!’ konularında ‘Kanka Polis Maskotu’ eşliğinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince sunumlar yapıldı. Ortaokul ve liselerde güvenli internet kullanımı ve bağımlılığı, sanal zorbalık, siber suçlar ve akran baskısı konularında okulların toplantı salonlarında, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden uzman personellerle birlikte seminerler düzenlendi.

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Polislerden öğrencilere güvenli internet ve akran baskısı semineriPolislerden öğrencilere güvenli internet ve akran baskısı semineriPolislerden öğrencilere güvenli internet ve akran baskısı semineriPolislerden öğrencilere güvenli internet ve akran baskısı semineri

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