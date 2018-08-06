Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, sabah saatlerinde UBER ve Scotty’e yönelik uygulama gerçekleştirdi. Beşiktaş Dolmabahçe Gazhane Caddesi üzerinde UBER ve Scotty avına çıkan ekipler, tespit ettikleri araçları durdurdu.

Yapılan denetimde çok sayıda araç sürücüsüne, “İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yolcu taşımak” gerekçesiyle 3 bin 8 lira, yolcularına ise “Ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak” gerekçesiyle 334 lira para ceza kesti. Ceza kesilen bir UBER aracının içerisindeki yabancı yolcular ise durumu şaşkınlıkla karşıladı.

Ekiplerin tespit ettiği yolculu UBER aracının şoförü Yunus Toktaş, “5’inci cezamı yedim, UBER’im. Ya bizi kapatsınlar ya da izin versinler. Bizde ne yapacağımızı bilelim, evimize ekmek götürmeye çalışıyoruz. Yolcularım yabancı bir de onlara dert anlatacağız. Onlar da az biraz biliyorlar. Cezaları UBER’e bildiriyoruz, onlar mahkeme açıyorlar. Yüzde 60’ını kazanıyor, yüzde 40’ını kazanamıyor. Kazanamadıklarını ise sistemimize yatırıp ödemesini yapıyorlar. Yolcuların ise ödemesini birkaç gün içinde yapıyorlar. 5 bin 10 lira ceza kesildi” dedi. Öte yandan, denetimler sıklaştırılarak devam edeceği öğrenildi.

İHA

