Polislere nöbette pastalı kutlama

Gümüşhane'de vatandaşlar, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünü uygulama noktasında nöbet tutan polislere pasta keserek kutladı.
Trabzon-Gümüşhane karayolu Oltanbey Mahallesi Balyemez Konağı uygulama noktasına gelen bir grup, üzerinde "Yaşasın Türk Polisi" yazan pastayı polislere ikram etti.
Vatandaşlardan Musa Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kentte görevi başındaki polislere moral vermek istediklerini söyledi.
Polislerin vatandaşın güvenliği için gece gündüz demeden görev başında olduğunu ifade eden Çelik, "Onlar gece gündüz demeden bizlerin güvenliği ve huzuru için canlarını ortaya koyuyor. Bizler de bu anlamlı günlerini onlarla kutlamak istedik. Allah tüm güvenlik güçlerimizi korusun. Her daim onların yanındayız." diye konuştu.
Pasta kesiminin ardından vatandaşlar uygulama noktasından ayrıldı.
Öte yandan, 2 Kasım 2017'de aynı uygulama noktasında polis memuru Olgun Gülay, şüphe üzerine durdurmak istediği alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu şehit olmuştu.
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