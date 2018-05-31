Polislere seçim kitapçığı dağıtıldı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü, cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimiyle ilgili bir kitapçık bastırıp, polislere dağıttı.

Valiliğe, kaymakamlıklara, Seçim Kurulu müdürlüklerine, siyasi partilerin il başkanlıklarına ve medya kuruluşlarına da gönderilen 77 sayfalık kitapçıkta, seçimde, öncesinde ve sonrasında alınacak önlemlere yer verildi. Cumhurbaşkanı seçiminin 2'nci tura kalması halinde alınması gereken önlemlerden bahsedilen kitapçıkta, seçim sürecinde propaganda mevzuatı ve yasaklara yer verildi. Kitapçıkta, siyasi partiler, il geneli seçim kurullarının adres ve telefonları da yer aldı.

Kitapçığın önsözünde, Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ın sunuş yazısına yer verildi. Yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

''Cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili seçimi aynı tarihte yapılacaktır. Parlamenter sistemden, cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin sağlanacağı bu seçimler ilk kez uygulanması açısından da aynı bir önem taşımaktadır. Seçimin güvenli ve huzur ortamı içinde gerçekleştirilmesi vatandaşlarımızın hür iradelerin demokratik ortamda sandığa yansıması için anayasa ve ilgili kanunlar çerçevesinde seçim sürecinde güvenlik kuvvetlerimizce ifa edilmesi gereken tüm görevler, herhangi bir aksaklığa meydan verilmeksizin yapılması ve personelimizin konuyla bilgilendirilmesi için yasal mevzuat ve uygulama esaslarına ilişkin genel hükümler derlenerek kitapçık haline getirilmiştir.''



