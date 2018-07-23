HABER

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 09:59 | Son Güncelleme

Şırnak İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun istifa etti. Uzun, aracını aramak isteyen polislere "Sen kim oluyorsun da beni arıyorsun lan. Ben İl Sağlık Müdürüyüm, beni de aracı da arayamazsın." sözleriyle gündeme gelmişti.

21 Mart 2018 günü Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın nizamiyesinde meydana gelen olayda; Şırnak İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun, güvenlik kontrol noktasında durdurulan aracını “Sen kim oluyorsun da beni arıyorsun lan. Ben İl Sağlık Müdürüyüm, beni de aracı da arayamazsın.” diyerek polislere aratmamıştı.

‘Araç aratmama’ skandalında müdürün aracını durduran ve ona yardıma gelen 4 polis memuru ildeki farklı ilçelere ‘sürgün gibi’ gönderilmiş ve haklarında soruşturma açılmıştı. Müdürün aracını durduran polis memuru hakkında da “FETÖ’cü” iması ortaya atılmış bunun üzerine mağdur polis savcılığa ikinci bir suç duyurusunda bulunmuştu.

İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Sözcü'den Deniz Ayas'ın haberine göre; onunun medyaya yansıması üzerine hakkında Şırnak Valiliği müdür Uzun hakkında inceleme başlatmıştı. Ancak Uzun’un Mayıs ayında başlatılan soruşturma sonucunu beklemeleden görevinden istifa ettiği öğrenildi.

DOKTORLUK GÖREVİNE DEVAM

Uzun’un; il sağlık müdürü olarak farklı bir kente atanmak istediği, ancak polislerle yaşadığı tartışma sonrası hakkında açılan idari soruşturma sebebiyle bunun gerçekleştirilemediği ve bunun üzerine de görevinden istifa ettiği öğrenildi. Geçtiğimiz hafta görevinden istifa eden Uzun’un Şırnak’ta doktor olarak görevine devam ettiği öğrenildi.

Nedim Uzun’un istifa kararı almadan önce bir hasta yakını ile de tartıştığı bildirildi.

Havalimanında, Uzun’un aracını durduran ve il genelindeki farklı ilçelere tayin edien dört polis memurunun da Valilikçe ve Emniyet Genel Müdürlüğünce başlatılan soruşturmanın sonucunu bekledikleri kaydedildi. Savcılıkca başlatılan soruşturmaların da sürdüğü öğrenildi.

PARTNERİşte efsane haline gelmiş en komik tweetlerİşte efsane haline gelmiş en komik tweetler
Bedelli askerlik parası için hayvanlarını satışa çıkardıBedelli askerlik parası için hayvanlarını satışa çıkardı
Hayvansever müşterilere özel indirimHayvansever müşterilere özel indirim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şırnak İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun polis istifa

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

Trump'tan Ruhani'ye çok sert yanıt: Çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın

Trump'tan Ruhani'ye çok sert yanıt: Çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın

Demet Akalın'dan 'Okan Kurt'a haciz' açıklaması

Demet Akalın'dan 'Okan Kurt'a haciz' açıklaması

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Okuyucu Yorumları 29 yorum
tüm dokunulmazlıklar kaldırılmalı,, hele hele böyle kasıntılara makam yanlış.
kendinizi bi b.kk sanarsınız bide istifa etmiş Doktorluğa devam edecek. Bu kaba adam millete nasıl hizmet verecek. Kabadayılıkla mı?
polis çamar oğlanı zaten İÇİŞLERİ BAKANI haberin var mı ?
ülkeye bak çay demle
DAHA DUR SEN POLİSE BUNU DERSİN
sen kimsin arkadaşım. sağlık müdürü olunca bir tarafın mı kalkıyor. polis görevini yapıyor ve sen buna engel olmaya çalışıyor ve polis memurunu aşağılamaya çalışıyorsun. Sağlık müdürü olmuş sun ama adam olamamışsın. o polislerden özür dile ve eşşeklik yaptığını söyle
ister vekil ol istersen ne olursan ol polis arama yapmak istiyorsa yapacak saklayacak yada korkacak birşeyiniz mi var ki bu kadar sorun çıkartıyorsunuz araba da ceset mi taşıyorsunuz silah mı taşıyorsunuz uyuşturucu mu taşıyorsunuz bu korku neden bırakın herkes işini yapsın
şimdi bu doktora gitip muayne olanlara ne katar doğru hizmet verecek bence diploması elinden alınmalı
Adaletin bumu dünya, polisleri sürgüne gönderilmiş.
Doktorluktan da istifa et.
Bu POLİS nasıl görev yapacak,herkes torpilli memleket ne ala,herkes kendi gözünün kaf dağında.Adamlar bakan durdurup ceza bile yazabiliyorken,bizim şu halimize bir bak bu nedir yahu.
bunun memuriyetine son vermeleri gerekiyor, görevini yapmaya çalışan polis memuruna, görevini yapmaya engel olmaktan soruşturma açılması gerekir
ak parti ilçe başkanlıklarına üye olmuş 18 yaşında veletler bile kendini padişah zannediyor sokaklarda. bunun böyle yapması nedir ki ?
MÜDÜR EFENDİ,BAKIYORUM DA POLİSİN ARKASI DAHA SAĞLAMMIŞ:) ÇÜNKÜ ARKASINDA MİLLET VAR!
İl sağlık müdürü nedir yahu zurnanın son deliği bile değil ama sanırsın vali :)
Yeni düzen!! Recep abinin çiftliğinde ki yeni düzen yeni başlıyor pis fakirler :)
iyi olmuş
okumus il saglık muduru olmus ama adam olamamıs polısleri tebirik et sohbet et moral ver o kahramanlarımıza .G.korkunmu var arasınlar görevini yapsınlar.polisler eminimki aradıktan sonra allaha emanet olun guler gule gidin derler.
eee ne demişler büyüklerimiz.. ARSIZ GÜÇLÜ OLUNCA HAKLI SUÇLU OLURMUŞ... boş konuşmaz dedelerimiz.. Türkiyede gelenek ne yazık ki bu.. güçlüysen kimse sana dokunamaz kafası gitmeden hiç bir halt olmaz.. kimse de kusura bakmasın..
kışlalara girişte generallerin bile üstü aranabiliyorken sen kimsin lan devletin polisine arabanı aratmıyorsun.
Türkiyede hiç ki,mse kanunların üstünde değil.polis kanunlar ölçüsünde görevini yapaıyor ve yapacak.böyle zibidiler ülkemin çıkarlarını değil kendi egolarını tatmin edenlerdir.böylelerine asla oralara getirmemek lazım.her kurumda bunlardan var ve o kuruma zarar veriyorlar
o doktoru görevden alın veya sürün en ücra köşelere
VEKİL DEĞİLSİN ALT TARAFI BÜROKRATSIN. SANKİ DOKUNULMAZLIĞIN VAR. ONU ARAMA BUNU ARAMA EEEE SONRADA POLİS GÖREVİNİ YAPMIYOR.
Polis, asker başımızın tacıdır..Görevinide yapacaktır ;yapmalıdır da... karşısında kim olursa olsun ...
karaktersizin önde gideni devletin verdiği görev kötüye kullanıyor bnce bu ve bunun gibilere cezai yaptırım en az 5-10 yıl hapis verilmeli kimseyle görüştürülmemeli, sabıka kaydına işlenmeli, polisimizin askerimizin işini yapmayı engelliyorlar korkuları olmasa zaten aramaya izin verirler kimbilir araclarında üzerlerinde neyi nerden nereye tasıyorlar bu sadece benebir örnek bunun gibi niceleri vardır. Ulkemizdeki cıkan cıkartılan kanun ve kararnameler vatandasların rehafını yukseltmek huzurlu yaşamalarını saglamaya yönelik ama bunun gibi karaktersizler emniyet güclerine işini yaptırmıyor
Ne zaman olmuş bu olay çok merak ettim..Aranmaktan rahatsız olan bir insan ya korkusu vardır,ya da egosu tavan yapmıştır..ne yazıkki doktor civanım ikiside yasalara aykırı bir suçtur..
Bence polis kahvede otursun kimseye karışmasın Bakalım ne olacak polise soruşturma aç aç çalışacak polis kalmadı ya
doktora bak ülen sanki prens cars önleme diyor farz aracında bomba içeride patlattılar ne olacak kurallar uysan neolur birde doktor olmuş ama karakter 10 üzerinden 0
4 polise ne olmuş? ilçeye tayin olmuş suçları neymiş kimlik sormak müdüre ne olmuş terfi edecekmiş de bekliyormuş
Diğer Haberler
Safiye İnci'nin ifadesi ortaya çıktı! Özür videosundaki kendisi değilmiş

Safiye İnci'nin ifadesi ortaya çıktı! Özür videosundaki kendisi değilmiş

Bedelli askerlik teklifinde 28 gün şartı 21 gün olarak değiştirildi

Bedelli askerlik teklifinde 28 gün şartı 21 gün olarak değiştirildi

Belediye otobüsünde Erdoğan'a hakarete gözaltı!

Belediye otobüsünde Erdoğan'a hakarete gözaltı!

Yer: Beyoğlu! Kapkaççılar 2 kadına kabusu yaşattı

Yer: Beyoğlu! Kapkaççılar 2 kadına kabusu yaşattı

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

Meteoroloji'den İstanbul için sıcaklık uyarısı! Saat verildi, 45-48 dereceyi bulacak

Meteoroloji'den İstanbul için sıcaklık uyarısı! Saat verildi, 45-48 dereceyi bulacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.