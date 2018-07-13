"Polislere silahlı saldırı davası" hükümlüsü yakalandı

"Devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozmak" suçundan müebbet, aralarında 4 polis memurunu öldürmeye teşebbüs etmenin de olduğu diğer suçlardan 14 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Çiray’ın saklandığı adresi tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014 yılında merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı’nda terör örgütü PKK/KCK yanlıları tarafından düzenlenen korsan gösteriyle ilgili yargılandığı Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada, nisan ayında hakkında hüküm verilen Ahmet Çiray'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK adına düzenlen korsan gösteriye katılıp polise silahla ateş ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet ve 14 yıl 5 ay 22 gün hapis cezasına mahkum edilen firari yakalandı.

- Olay

Hürriyet Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda, 15 Haziran 2014'de bölücü terör örgütü PKK/KCK yanlıları terör örgütünün verdiği talimat üzerine korsan gösteri düzenlenmiş, göstericiler, polis memurlarına silah, molotofkokteyl, havai fişek ve el yapımı patlayıcılar atmıştı.

Yapılan soruşturma ve güvenlik kamera görüntülerinden Ahmet Çiray'ın gösteriye katılıp polis memurları H.A, F.E, F.Ç. ve L.Ü'ye doğru tabancayla ateş edip öldürmeye teşebbüs ettiği belirlenmişti.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında mahkeme heyeti, Çiray’ın "Devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozmak" suçundan, müebbet hapis ile "4 polis memurunu öldürmeye teşebbüs etmek", "toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar etmek", "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne silahla katılmak", "Kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnmeden" ve "Silah bulundurmaktan" toplam 14 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası vermişti.

