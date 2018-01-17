Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 87'si tutuklu 144 polisin yargılandığı davaya bakan mahkeme heyeti, 33 sanığın tahliyesine karar verdi. Karar oy çokluğuyla alındı.

Tahliye kararına üye hakim muhalefet şerhi koydu.

23. DURUŞMA GÖRÜLDÜ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılan 23. duruşmada 84 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmada bütün gün sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları ile tahliye talepleri alındı.

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI

Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verilmesine hükmetti. Mahkeme heyeti, 33 tutuklu sanığın da BTK'dan gelen ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce analizi yapılan kayıtlar ışığında suç vasfının ve hukuki durumlarının lehe yönde değişme ihtimali ile tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak tutuklu bulundukları suçtan tahliyelerine karar verdi. Mahkeme heyeti 33 sanık polisin yurtdışına çıkışını da yasakladı. Silivri'de görülecek olan bir sonraki duruşma ise 11 Nisan'a ertelendi.