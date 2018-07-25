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"Polislikten komiserliğe geçiş sınavı" soruşturmasında 22 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 09:49 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2011'deki polislikten komiserliğe geçiş sınavı öncesinde sınav sorularını örgüt üyelerine dağıttıkları tespit edilen FETÖ mensuplarına yönelik soruşturması kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi - Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 22'si gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 2011 yılındaki polislikten komiserliğe geçiş sınavı öncesinde sınav sorularını örgüt üyelerine dağıttıkları belirlenen 22 zanlı, Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011'deki polislikten komiserliğe geçiş sınavına ilişkin yürütülen soruşturmalar çerçevesinde farklı tarihlerdeki 5 operasyonda gözaltına alınanların ifadelerine başvuruldu.

Bu kapsamda etkin pişmanlıktan faydalanan bazı zanlıların verdikleri ifadelerle soruların ele geçirilmesi ve dağıtılmasında yeni isimlere ulaşıldı.

İncelemelerin ardından 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 34 kişinin yakalanması için Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Ankara Ankara Emniyet Müdürlüğü FETÖ

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