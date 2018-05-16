Polisten, Fettah Can konserinde evlenme teklifi

Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY,(DHA) Aksaray'da bir parkın açılışına katılan sanatçı Fettah Can'ın konserinde sahneye çıkan polis memuru Burak Kaya, sevgilisi meslektaşı Cevahir Ünal'a evlenme teklifi etti. Ünal'ın 'evet' cevabıyla çift dans etti. Aksaray Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı, sanatçı Fettah Can'ın konseriyle açıldı. Konser sırasında Aksaray Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli polis memuru Burak Kaya, Muhabere Şubesinde çalışan meslektaşı olan sevgilisi Cevahir Ünal ile birlikte sahneye çıktı. Ardından diz çöküp sevgilisine evlenme teklifinde bulundu. Ünal da 'evet' cevabını verdi. Bunun üzerine çift Fettah Can'ın, şarkısı eşliğinde dans etti.
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