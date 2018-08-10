Broşürde, "Para üzerinde parlak emniyet şeridi olup olmadığını kontrol edin, aldığınız paranın sert, pürüzlü ve üzerindeki yazıların soluk olmadığına dikkat edin, alışveriş sırasında aldığınız paranın sahte olup olmadığını kontrol edin, aynı anda gelen birden fazla müşteriye karşı dikkatli ve duyarlı olun." ifadelerine yer verildi.

Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı olarak bilgi aktardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Vali Hüseyin Atak Bulvarı'ndaki Kars Hayvan Pazarı'nda broşür dağıtarak, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.

Kars'ta polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kalpazanların mağduru olmamaları için hayvan pazarındaki satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı.

Asayiş Şube Müdürü Mehmet Remzi Köpüklüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Kurban Bayramı süresince güvenlik ve asayişin sağlanması, halkın huzur ve güven içerisinde bayram geçirebilmeleri adına pazar yerleri ile halkın yoğun olduğu yerlerde uygulamalar yaptıklarını anlatan Köpüklüoğlu, "Dolandırıcılık, hırsızlık, yankesicilik ve sahte para olaylarının önlenmesi amacıyla ekip sayısını artırdık, hareketli halde uygulamalar planladık." dedi.

- "Hayvan hırsızlığına karşı personelimiz bilgilendirildi"

Köpüklüoğlu, kurbanlık hayvan satışlarının yapıldığı yerlerde hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı resmi ve sivil ekiplerin görevlendirildiğini hatırlatarak, "Kurbanlık hayvanların kontrolden çıkarak trafikte görülmesi halinde derhal zabıtaya haber verilmesi ve ilgili kurumlarla koordineli hareket edilmesi konusunda koordinasyon sağlanmış, kurbanlık sevkiyatı ve hayvan hırsızlığına karşı personelimiz bilgilendirilmiştir." diye konuştu.