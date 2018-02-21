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Polisten kaçan alkollü sürücü avukat çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 10:21 | Son Güncelleme

Konya'da polisten kaçan ve kovalamaca sonrasında yakalanan alkollü sürücünün, avukat olduğu belirlendi

Konya'da önce aracıyla ardından yaya olarak polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücünün avukat olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesinde uygulama yapan trafik ekipleri, 42 HB 848 plakalı aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Rauf Denktaş Caddesi'ne gelen sürücü, aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

Coşkun M, kendisini yakalayan polislere, "Ben avukatım. Kimliğimi göstereyim isterseniz. Alkollüyüm sadece." dedi.

Yapılan ölçümde Coşkun M'nin 1,47 promil alkollü olduğu belirlendi.

Işık ihlali, alkollü araç kullanma, dur ihtarına uymama ve trafiği tehlikeye düşürme gibi suçlardan toplam 5 bin 750 lira idari para cezası kesilen sürücü, daha sonra polis merkezine götürüldü.

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Alkollü sürücü avukat Konya Kovalamaca polis

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