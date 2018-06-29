POLİSTEN KAÇAN SURİYELİ ÇOCUKLAR DEHLİZE SAKLANDI

* Çocuklardan biri yarım metre yüksekliğindeki dehlizden itfaiye ekiplerince çıkarılırken, 2 çocuk ise 100 metre uzaklıktaki rögardan çıkarak kaçtı.
Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)
Kağıthane'de, trafik ışıklarında mendil satan Suriyeli çocuklar, polisten kaçarak dehlize girdi. Çocuklardan biri yarım metre yüksekliğindeki dehlizden itfaiye ekiplerince çıkarılırken, 2 çocuk ise 100 metre uzaklıktaki rögardan çıkarak kaçtı.
Sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocukları, sokağın risklerinden uzak tutmak ve mağdur olmalarını önlemek için hayata geçirilen Mobil Huzur Projesi kapmasında çalışan polisler, İmrahor Caddesi trafik ışıklarından mendil satan Suriyeli 4 çocuğu koruma altına almak istedi. Polisin geldiğini gören çocuklar, Sünnet Köprüsü yanındaki dehlize doğru kaçmaya başladı. Çocuklardan biri polis tarafından yakalanırken, 3 çocuk yarım metre yüksekliğindeki dehlizden içeri girdi. Polis ekipleri çocukların kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dehlize girerek çocukları aramaya başladı. Bir süre sonra isminin Muhammed olduğu öğrenilen çocuk itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Diğer 2 çocuğu arama çalışmalarına devam eden itfaiye ekipleri yaklaşık 1,5 saat emekleyerek dehlizde arama yaptı. 2 çocuğun yüz metre ileride kapağı açık olan rögardan çıkarak kaçtığı öğrenildi.
Mobil Huzur Timleri 2 çocuğu Pendik'te bulunan mülteci kampına götürdü.
Görüntü Dökümü
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-İtfaiye ekiplerinin dehlize girişi
-İtfaiye araçlarından detay görüntü
-Mobil Huzur polislerinden detay görüntü
-Dehlizden çıkartılan çocuktan detay görüntü
-İtfaiye ekiplerinin kuyuya merdiven dayaması
-İtfaiye ekiplerinin emekleyerek dehlizde arama yapması
- Çocuğun polis tarafından polis aracına götürülmesi
-Vatandaşlardan detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar
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