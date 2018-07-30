Polisten kaçarken devrilen otomobilde uyuşturucu bulundu

Şanlıurfa'da polisten kaçarken devrilen otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri merkez Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi'nde şüphelendikleri 31 AIL 01 plakalı otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.
Eski sanayi alanında izini kaybettirmeye çalışan otomobil, bir süre sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp elektrik direğine çarparak takla attı. Ters halde duran otomobildeki hafif yaralı 3 kişi ekiplerce gözaltına alındı.
Otomobilde yapılan aramada ise çok sayıda uyuşturucu hap bulundu.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Takla atan otomobil ise detaylı inceleme için Emniyet Müdürlüğünün otoparkına çekildi.
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