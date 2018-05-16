Polisten, meslektaşına Fettah Can konserinde evlenme teklifi

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da bir parkın açılışına katılan sanatçı Fettah Can'ın konserinde sahneye çıkan polis memuru Burak Kaya, meslektaşı Cevahir Ünal'a evlenme teklifi etti. Ünal'ın 'Evet' cevabıyla çift, Fettah Can'ın şarkısıyla dans etti.

Aksaray Belediyesi tarafından yaptırılan Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı, sanatçı Fettah Can'ın konseriyle açıldı. Konser sırasında Aksaray Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli polis memuru Burak Kaya, Muhabere Şubesi'nde çalışan meslektaşı, kız arkadaşı Cevahir Ünal ile birlikte sahneye çıktı. Kaya, diz çöküp sevgilisine evlenme teklifinde bulundu. Cevahir Ünal da 'Evet' cevabını verdi. Bunun üzerine çift, Fettah Can'ın, şarkısı eşliğinde dans etti.

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