POLİSTEN TEK TEKER KAÇIŞ

Haber: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Büyükçekmece'de motosikleti tek teker üzerinde süren kişi arkasından gelen polisin uyarısına aldırmadan kaçtı.
D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde motosikletini tek teker üzerinde süren ve trafiği tehlikeye düşüren kişi kırmızı ışıkta durdu. Arkasından gelen polis ekibi, "Artistlik yapma sağa çek" diye megafonla uyardığı motosikletlinin önünü kesti. Sağa yanaşır gibi yapan ve bir anda gaza yüklenen motosikletli son sürat uzaklaşarak kaçtı. Olayı kask kamerasıyla kaydeden motosikletli "Arkamda polis olduğunu fark etmedim, o yüzden teker yaptım. Bilsem normal giderdim. Abimiz ne artistlik yapıyorsun çek sağa dedi ama, yaptık bir hata. Motosikletten olmanın anlamı yok" yazarak görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntü dökümü
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MOTOSİKLET KASK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ
-Motosikletin tek teker üzerinde sürülmesi
-Polisin siren çalarak arkadan gelmesi
-Motosikletin kırmızı ışıkta durması
-Polisin megafonla sağa çek uyarısı
-Polis aracının motosikletin önünü kesmesi
-Motosikletin son sürat kaçması
-Genel ve detay görüntüler
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