HABER

Polisten vatandaşlara bilgilendirme

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 13:35 | Son Güncelleme

Ekipler, iskele ve vapurlarda, hırsızlık, güvenli internet kullanımı, telefon dolandırıcılığı, yankesicilik gibi konularda vatandaşları bilgilendirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis, şehit hatları vapurlarında vatandaşları evde hırsızlık, güvenli internet kullanımı, telefon dolandırıcılığı, yankesicilik ve sahte para konuları gibi suç teşkil eden olaylara karşı uyardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü uzman ekipleri, iskele ve şehir hatları vapurlarında, evden hırsızlık, güvenli internet kullanımı, telefon dolandırıcılığı, yankesicilik ve sahte para konuları gibi suç teşkil eden olaylar ile boğulma vakalarına ilişkin vatandaşları bilgilendiriyor.

Vatandaşlara broşür dağıtarak söz konusu olaylara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunan polisler, alınması gereken tedbirleri de vatandaşlara anlatıyor.

Emniyet teşkilatının bu konudaki çalışmalarının önemli olduğuna değinen vatandaşlar, toplumu bilgilendirmek için çaba sarf edenlere teşekkür etti.

Bazı vatandaşlar da polislerle fotoğraf çektirdi.

PARTNER2 saatlik doğum anı! Hayretle izlediler2 saatlik doğum anı! Hayretle izlediler
Datça'da plajların özel kişilere kiralanmasına karşı hukuk mücadelesi başlatılacakDatça'da plajların özel kişilere kiralanmasına karşı hukuk mücadelesi başlatılacak
Tren faciasında devrilen vagonun camını kıran Emir, hayat kurtardıTren faciasında devrilen vagonun camını kıran Emir, hayat kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis

En Çok Okunan Haberler

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Adnan Oktar'ın sağ kolu tacizci ve ajan çıktı!

Adnan Oktar'ın sağ kolu tacizci ve ajan çıktı!

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Survivor Birsen Bekgöz, Nihat Doğan'a aşkını ilan etti

Survivor Birsen Bekgöz, Nihat Doğan'a aşkını ilan etti

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akit TV yorumcusu gazeteci Ali Tarakçı'dan Berat Albayrak tepkisi: Ayıp gerçekten ayıp olmaz ya, bu olmaz

Akit TV yorumcusu gazeteci Ali Tarakçı'dan Berat Albayrak tepkisi: Ayıp gerçekten ayıp olmaz ya, bu olmaz

Genç kız tacizciyi silahla kovaladı

Genç kız tacizciyi silahla kovaladı

Kızlarının alıkonulduğunu iddia eden babanın 'Adnan Oktar' sevinci

Kızlarının alıkonulduğunu iddia eden babanın 'Adnan Oktar' sevinci

'Uyanış' filminin yönetmeni Ali Avcı için istenen ceza belli oldu

'Uyanış' filminin yönetmeni Ali Avcı için istenen ceza belli oldu

Yaşar Güler'in eski koruması itiraf etti

Yaşar Güler'in eski koruması itiraf etti

Galatasaray Adası yıkılıyor

Galatasaray Adası yıkılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.