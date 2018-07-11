Polisten vatandaşlara bilgilendirme

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis, şehit hatları vapurlarında vatandaşları evde hırsızlık, güvenli internet kullanımı, telefon dolandırıcılığı, yankesicilik ve sahte para konuları gibi suç teşkil eden olaylara karşı uyardı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü uzman ekipleri, iskele ve şehir hatları vapurlarında, evden hırsızlık, güvenli internet kullanımı, telefon dolandırıcılığı, yankesicilik ve sahte para konuları gibi suç teşkil eden olaylar ile boğulma vakalarına ilişkin vatandaşları bilgilendiriyor.
Vatandaşlara broşür dağıtarak söz konusu olaylara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunan polisler, alınması gereken tedbirleri de vatandaşlara anlatıyor.
Emniyet teşkilatının bu konudaki çalışmalarının önemli olduğuna değinen vatandaşlar, toplumu bilgilendirmek için çaba sarf edenlere teşekkür etti.
Bazı vatandaşlar da polislerle fotoğraf çektirdi.
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