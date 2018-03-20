Polisten vatandaşlara “dolandırıcılık” uyarısı

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce esnaf ve vatandaşlar oto hırsızlığı, hırsızlık, telefon dolandırıcılığı, soba zehirlenmesi ve banknotlarda sahte para dolandırıcılığı hakkında broşürler dağıtılarak bilgilendirme çalışmaları yaptı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada şehir merkezinde bulunan esnaflar, marketler, çay ocakları, kıraathaneler gibi iş yerlerinin polis tarafından gezilerek bazı konularda bilgilendirildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İşyerleri ziyaret edilerek Bitlis yaşayan değerli vatandaşlarımızla bir araya gelinerek 155 Polis İmdat Hattı, oto hırsızlığı, hırsızlık, telefon dolandırıcılığı, soba zehirlenmesi ve banknotlarda sahte para dolandırıcılığı hakkında broşürler dağıtılarak bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. İlimizde bulunan 8 Ağustos Ortaokulu, Kurtuluş Ortaokulu, Şehit Ergin Komut İlkokulu, Tahsin Barutçu Lisesi, Güzeldere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Necibe Gencer Kız Meslek Lisesi, Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi ve Hikmet Kiler Fen Lisesi öğrencilerine, okul idarecilerinin ve Rehber Öğretmenlerinin katılımı ile 12-20 Mart tarihleri arasında Güvenli İnternet Kullanımı ve Polislik Mesleğinin tanıtımına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. 21 Mart Down Sendromu Günü ile ilgili olarak ilimiz Ahmet Eren Eğitim ve Uygulama Okulu ziyaret edilmiş, eğitim gören öğrencilere hediyeler dağıtılarak çeşitli etkinlikler yapılmıştır. İlimizde huzur ve güven veren ortamın daimi olması için özverili çalışmalarımıza devam edilmektedir.”