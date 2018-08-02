HABER

POLİSTEN ZEYTİNBURNU'NDA GENEL ASAYİŞ DENETİMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 15:42 | Son Güncelleme

  Haber: İSTANBUL / DHA Zeytinburnu'nda yapılan asayiş denetiminde 11 kişi gözaltına alındı.

Haber: İSTANBUL / DHA
Zeytinburnu'nda yapılan asayiş denetiminde 11 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Yeşiltepe Mahallesi'nde dün, saat 20.00 ile 22.00 arasında yapılan denetimlere asayiş ekiplerinin yanı sıra yunuslar olarak bilinen motosikletli polisler ve narkotik polisleri katıldı. Toplam 35 ekip ve 77 personelin katıldığı denetimlerde dedektör köpekleri de görev aldı. Denetimlerde 670 kişi, 108 araç, 28 adet iş yeri ve 2 ikamet incelendi. Arama ve incelemeler sonucunda, 171 gram metamfetamin, 57 gram eroin, bir miktar bonzai ve bir miktar uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet mermi ele geçirildi. Söz konusu maddeleri bulunduran ve satışa sunan toplam 6 kişi, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı. Denetimler polis kamerası tarafından da görüntülendi.

Görüntü Dökümü
-----------------
-Uygulamaya ilişkin polis görüntüsü

PARTNERPelin hamile mi?Pelin hamile mi?
YAŞ toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladıYAŞ toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı
Kirpi Diken sağlığına kavuştuKirpi Diken sağlığına kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler

ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

Sibel Kekilli de isyan etti! Almanların kirli yüzünü anlattı

Sibel Kekilli de isyan etti! Almanların kirli yüzünü anlattı

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika Doğu Karadeniz için 36 saat şiddetli yağış uyarısı!

Meteoroloji'den son dakika Doğu Karadeniz için 36 saat şiddetli yağış uyarısı!

YAŞ toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı

YAŞ toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı

Eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Karakaya'dan idam açıklaması

Eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Karakaya'dan idam açıklaması

Rize'deki seyyar cami görenleri şaşırtıyor!

Rize'deki seyyar cami görenleri şaşırtıyor!

Yaşlı adamı darp eden ikinci şüpheli de teslim oldu

Yaşlı adamı darp eden ikinci şüpheli de teslim oldu

Gizli tanık 'Ayçiçeği' gerçek kimliğini açıkladı!

Gizli tanık 'Ayçiçeği' gerçek kimliğini açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.