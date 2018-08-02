Polisten Zeytinburnu'nda genel asayiş denetimi

Haber: İSTANBUL / DHA

Zeytinburnu'nda yapılan asayiş denetiminde 11 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Yeşiltepe Mahallesi'nde dün, saat 20.00 ile 22.00 arasında yapılan denetimlere asayiş ekiplerinin yanı sıra yunuslar olarak bilinen motosikletli polisler ve narkotik polisleri katıldı. Toplam 35 ekip ve 77 personelin katıldığı denetimlerde dedektör köpekleri de görev aldı. Denetimlerde 670 kişi, 108 araç, 28 adet iş yeri ve 2 ikamet incelendi. Arama ve incelemeler sonucunda, 171 gram metamfetamin, 57 gram eroin, bir miktar bonzai ve bir miktar uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet mermi ele geçirildi. Söz konusu maddeleri bulunduran ve satışa sunan toplam 6 kişi, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı. Denetimler polis kamerası tarafından da görüntülendi.

