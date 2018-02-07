Polonya Cumhurbaşkanı tartışmalı yasayı imzaladı

BUDAPEŞTE (AA) - Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, İsrail'in yanı sıra Ukrayna ve ABD'nin karşı çıktığı, "Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan" yasayı imzaladı.
Macar Haber Ajansının (MTI) haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Krzysztof Lapinski yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Duda'nın, "Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan" yasayı imzaladığını belirtti.
Duda, konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, 1 Şubat'ta parlamentoda kabul edilen "Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan" yasayı imzalayacağını ama söz konusu yasa hakkında anayasa mahkemesinin görüşünü isteyeceğini belirtmişti.
Duda, kanunun, İsrail'in daha önce talep ettiği, Yahudi soykırımının bilimsel araştırmasını engellememe isteğini yerine getirdiğini belirterek, "Yahudi soykırımından kurtulanların mahkemede tanık olarak konuşabilmeleri önemli. Aynı zamanda Polonya'nın İkinci Dünya Savaşı ile ilgili itibarını koruyabilmeye ihtiyacı var.'' ifadelerini kullanmıştı.
Geçen perşembe günü, İkinci Dünya Savaşı’nda planlı ve sistematik şekilde Yahudilerin öldürülmesinde Polonyalıların rolü olduğu iddiasını yasaklayan yasa tasarısı, önce parlamentonun alt kanadında onaylanmış, daha sonra üst kanadı senatoda 23'e karşı 57 oyla kabul edilmişti.
Polonya’daki Nazi ölüm kamplarının "Polonya ölüm kampı" şeklinde nitelendirilmesini de yasaklayan yasa, bu gibi ithamlarda bulunan kişilere ise 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.
- İsrail ve ABD’den tepki
Yasa tasarısına başta İsrail olmak üzere ABD tepki göstermiş, bu tasarının ikili ilişkilere zarar vereceği yönünde açıklamalar yapılmıştı.
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