Polonya Cumhurbaşkanı tartışmalı yasayı imzaladı

BUDAPEŞTE (AA) - Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, İsrail'in yanı sıra Ukrayna ve ABD'nin karşı çıktığı, "Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan" yasayı imzaladı.

Macar Haber Ajansının (MTI) haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Krzysztof Lapinski yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Duda'nın, "Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan" yasayı imzaladığını belirtti.

Duda, konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, 1 Şubat'ta parlamentoda kabul edilen "Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan" yasayı imzalayacağını ama söz konusu yasa hakkında anayasa mahkemesinin görüşünü isteyeceğini belirtmişti.

Duda, kanunun, İsrail'in daha önce talep ettiği, Yahudi soykırımının bilimsel araştırmasını engellememe isteğini yerine getirdiğini belirterek, "Yahudi soykırımından kurtulanların mahkemede tanık olarak konuşabilmeleri önemli. Aynı zamanda Polonya'nın İkinci Dünya Savaşı ile ilgili itibarını koruyabilmeye ihtiyacı var.'' ifadelerini kullanmıştı.